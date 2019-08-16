https://static.news.ru/photo/96e0cbd2-c0f2-11e9-b881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Власти Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в отеле «Токио Стар». Распоряжение подписала и. о. главы облгосадминистрации Светлана Шаталова.

Объявить 18 августа 2019 года в области днём траура по погибшим, — приводит РИА Новости текст документа.

Пожар произошёл рано утром 17 августа. По предварительным данным, погибли девять человек. Сообщалось о 10 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.

По одной из версий, пожар мог произойти в результате поджога с целью сокрытия преступления. Кроме того, не исключается, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём, писал News.ru.