В Новосибирской области жених насмерть забил невесту в день свадьбы

В Новосибирской области мужчина убил свою невесту прямо в день свадьбы. В это время он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По его данным, трагедия произошла 29 сентября. Прямо на улице 33-летний жених начал избивать свою 35-летнюю избранницу, нанося ей удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда убийца спрятал её тело в овраге около их дома.
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