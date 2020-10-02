В Новосибирской области жених насмерть забил невесту в день свадьбы

https://static.news.ru/photo/8e260478-04ab-11eb-b966-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина убил свою невесту прямо в день свадьбы. В это время он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По его данным, трагедия произошла 29 сентября. Прямо на улице 33-летний жених начал избивать свою 35-летнюю избранницу, нанося ей удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда убийца спрятал её тело в овраге около их дома.

Как отмечает издание «Новосибирск-онлайн», пара познакомилась, когда мужчина находился в тюрьме — он отбывал срок за разбой. Когда он освободился, они решили пожениться. Убийца уже признался в содеянном, сейчас он находится в СИЗО.

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