В «Норникеле» назвали сроки устранения проливов дизтоплива в реку

https://static.news.ru/photo/5d365014-a652-11ea-afdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Проливы нефтепродуктов на реке Амбарная можно ликвидировать за две недели. Об этом заявил первый вице-президент и операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

Заключение морских экспертов было, при наличии ёмкостей и при развертывании дополнительного оборудования, они нам называли цифру в 14 дней, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Дяченко добавил, что ещё одним условием быстрой ликвидации последствий является благоприятная погода. В частности, направление ветра.

Хотелось бы, чтобы ветер сгонял к [заградительным] бонам все это масляное пятно, тогда будет более эффективный сбор, — пояснил он.

Утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива в Норильске произошла 29 мая. Часть его попала в местные водоёмы. В Greenpeace ущерб водным объектам оценили в 6 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порчи земли, а также халатности.