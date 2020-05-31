В Норильске введён режим ЧС после разлива топлива в реки

https://static.news.ru/photo/65f1f804-a3f8-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Норильсска/vk.com

Режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, где произошла утечка топлива и нефтепродуктов. Об этом сообщили в городской администрации.

Морские спасатели из Мурманска привлечены к ликвидации последствий аварии и установили полевой лагерь на берегу реки Амбарка.

Задействованы средства спасательного формирования Северного филиала «Морской спасательной службы» города Мурманска. Проводятся ежедневные осмотры с воздуха мест происшествия, а также водных объектов Норило-Пясинской водной системы, — цитирует горадминистрацию «Подъём».

Компания-оператор ТЭЦ входит в состав компании «Норникель». Там сообщили, что к этому моменту в районе ЧП собрали и откачали уже более 100 тонн топлива.

Замещение загрязнённого грунта уже произведено, поверхность обработана сорбентами. Весь грунт вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием. В ближайшее время нефтепродукты будут утилизированы, — отметили в компании.