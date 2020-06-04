В Норильске место разлива топлива обработали сорбентом

https://static.news.ru/photo/bf220106-a706-11ea-abe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Место разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске обработали сорбентом, который должен вытянуть все вредные вещества. В общей сложности специалисты откачали за минувшие сутки 293,9 тонны топлива.

Обработана сорбентом площадь в 4600 квадратных метров, — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Глава МЧС Николай Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента, и подчеркнул, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки. Однако министр не уточнил, о каком конкретном решении идёт речь.

Первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко высказал версию, что частичное проседание опор могло случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, писал NEWS.ru.