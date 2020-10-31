В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах

https://static.news.ru/photo/e4386c46-1c54-11eb-af10-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

В гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из-под завалов извлечено тело. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия, — сказал собеседник РИА Новости.

До этого прокуратура Московской области сообщала об одном погибшем в результате взрыва газа в одном из гаражных кооперативов. По данным МЧС, одного человека удалось спасти из-под завалов.

Как писал NEWS.ru, в результате действий мужчины, который на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября взорвал гранату, пострадали три человека. Люди госпитализированы. Самому подрывнику оторвало руку.