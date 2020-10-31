В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах

В гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Из-под завалов извлечено тело. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия, —
сказалсобеседник РИА Новости.
До этого прокуратура Московской области сообщала об одном погибшем в результате взрыва газа в одном из гаражных кооперативов. По данным МЧС, одного человека удалось спасти из-под завалов.
Как писал NEWS.ru, в результате действий мужчины, который на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября взорвал гранату, пострадали три человека. Люди госпитализированы. Самому подрывнику оторвало руку.