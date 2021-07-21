В Москве задержали замглавы УГИБДД Ставрополья

В Москве в рамках дела о взятках задержали заместителя главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко. Его подозревают в коррупции, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, задержание происходило в рамках расследования дела против главы УГИБДД региона Алексея Сафонова. Подполковника полиции доставят в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Тогда Хинштейн пояснил, что их обвиняют в коррупции и что «верхушка» работала как настоящая мафия. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности главу ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина. Это произошло после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова в его дворце.