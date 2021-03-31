В Москве выселили две семьи из общежития авиастроителей

https://static.news.ru/photo/fd889652-9220-11eb-8fa3-96000091f725_660.jpg Фото: Рабочий Компас/vk.com

Чиновники выставили на улицу несколько жителей бывшего общежития авиамоторного завода «Салют» на востоке Москвы. Об этом сообщают активисты инициативы «Рабочий компас».

Выселили две семьи — Натальи Тугаевой и Татьяны Харитоновой. Вещи их выброшены на улицу, подъезды заварены. Не удалось выселить ещё одного человека — ведущего конструктора авиастроения Любовь Короткову. Она сейчас на больничном, из-за нервотрёпки с выселением у неё было осложнение на сердце, — рассказала NEWS.ru активистка «Рабочего компаса».

По её словам, утром 31 марта к жильцам дома № 9 по 9-й улице Соколиной Горы приходила команда чиновников из столичного департамента городского имущества, судебных приставов, ГБУ «Жилищник» района Соколиная Гора.

Завтра выселенные жильцы намерены идти в департамент городского имущества, — добавила собеседница NEWS.ru.

Как ранее пояснили в «Рабочем компасе», в декабре 2020 года суды удовлетворили иски столичного департамента городского имущества и Центра управления городским имуществом о выселении семей Харитоновой, Тугаевой, Коротковой.

3 февраля анонсированное властями выселение было отменено без объяснения причин. В этот день власти лишь отрезали авиастроителям в доме газ и электроэнергию (воды уже в доме на тот момент давно не было). Как салютовцы выживали в обледенелом доме в эти февральские морозы, возвращаясь с рабочих смен на авиазаводе, известно только им, — отмечали активисты.

NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации, в которой оказались обитатели бывшего общежития московского авиамоторного завода «Салют» в районе Соколиная Гора. В сентябре 2020 года сотрудники столичного департамента городского имущества и судебные приставы решили выселить их, поскольку дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу. Аналогичные попытки предпринимались неоднократно с 2013 года.