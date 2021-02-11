В Москве таксист сбил пешехода

https://static.news.ru/photo/5fb5c64c-6d00-11eb-96d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.

ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 74. На месте аварии работают сотрудники МЧС. Движение затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее на юго-востоке столицы на Братеевской улице возле дома 29А столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. В департаменте городского департамента транспорта обратились к горожанам с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на улице очень скользко и снежно.

Как предупреждали синоптики, на столичный регион надвигается снегопад, который станет настоящим апокалипсисом для города. Снег будет идти в течение 36 часов, накроет Москву в ночь на 12 февраля и продлится до полудня следующего дня.

Порывы ветра во время снегопада будут достигать 15–20 метров в секунду, а на юго-западе, в Центральной России ещё больше — 17–22 метров. Видимость на дорогах будет не более 500 метров, писал NEWS.ru.