https://static.news.ru/photo/85f30da2-3790-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице России неизвестный взял в заложники мужчину. Инцидент произошёл в Москва-сити на 13-этаже.

Как сообщил источник NEWS.ru в оперативных службах, это случилось в башне «Империя». На место ЧП выехали полицейские. Мотивы злоумышленника неизвестны. О том, вооружён ли предполагаемый преступник, пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина взял в заложники посетителей бара в Рио-де-Жанейро. Он был вооружён холодным оружием и бутылкой с зажигательной смесью. Он решил совершить нападение, ведомый чувством мести после случившейся незадолго до этого драки.