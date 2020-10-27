В Москве беременная эскортница выпала из окна квартиры

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 19-летней Анастасии Л. Её тело было обнаружено под окнами многоэтажки на Новом Арбате в Москве утром 26 октября.
По данным Life, девушка
Источник сообщил журналистам, что погибшая узнала о своей беременности незадолго до гибели. Справку от гинеколога обнаружили в квартире, где проститутка проживала с другими девушками. Они находились под воздействием алкоголя, поэтому не видели, что произошло с Анастасией. Силовики с трудом смогли разбудить «жриц любви», чтобы получить от них показания. После гибели эскортницы девушки съехали, хотя жильё было оплачено.
Как писал NEWS.ru, в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля заснят с несовершеннолетней эскортницей. Позже друг шоумена Гарик Мартиросян заявил, что фото является фейком, поскольку Воля не изменяет своей супруге Ляйсан Утяшевой.