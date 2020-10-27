В Москве беременная эскортница выпала из окна квартиры

https://static.news.ru/photo/3ab2f778-1875-11eb-afe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 19-летней Анастасии Л. Её тело было обнаружено под окнами многоэтажки на Новом Арбате в Москве утром 26 октября.

По данным Life, девушка занималась эскортом. Известно, что Анастасию внесли в чёрный список. Якобы девушка присвоила деньги за оказание секс-услуг, а потом заявила, что их украл клиент. На одном из тематических сайтов указано, что полицейские смогли обнаружить снятую для эскорта квартиру по вине девушки. После этого проститутки были вынуждены искать себе новое жильё.

Источник сообщил журналистам, что погибшая узнала о своей беременности незадолго до гибели. Справку от гинеколога обнаружили в квартире, где проститутка проживала с другими девушками. Они находились под воздействием алкоголя, поэтому не видели, что произошло с Анастасией. Силовики с трудом смогли разбудить «жриц любви», чтобы получить от них показания. После гибели эскортницы девушки съехали, хотя жильё было оплачено.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля заснят с несовершеннолетней эскортницей. Позже друг шоумена Гарик Мартиросян заявил, что фото является фейком, поскольку Воля не изменяет своей супруге Ляйсан Утяшевой.