Мартиросян рассказал, почему Павла Волю застали с эскортницей

https://static.news.ru/photo/313871a2-0fef-11eb-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Близкий друг шоумена и комика Павла Воли Гарик Мартиросян дал пояснения в связи с появлением в СМИ фотографии своего приятеля в компании несовершеннолетней эскортницы. По словам Мартиросяна, фото является поддельным, а Воля не изменяет Ляйсан Утяшевой.

Мартиросян отметил, что СМИ нарочно раздувают историю с якобы имевшей место изменой Воли своей супруге. Сам худрук Comedy Club тесно общается с семьёй Воли и уверен, что в отношениях своего друга с Утяшевой всё в порядке, сообщает «Вечерняя Москва».

Я с Пашей всё время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал, — пояснил Мартиросян.

Истории о Воле и эскортницах он назвал слухами в прессе. Мартиросян заметил, что нет никаких доказательств подлинности снимков, на которых его друг запечатлён в сомнительной компании. Руководитель Comedy Club уверен, что фото были подделаны с помощью фотошопа для того, чтобы спровоцировать скандал на пустом месте.

Как сообщал NEWS.ru, 15 октября в Интернете появились фотографии, на которых известный комик и резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с несовершеннолетней эскортницей. Фото опубликовала некая девушка в своём Instagram, снабдив снимки недвусмысленными комментариями.

Позднее выяснилось, что компанию Воле составляла 16-летняя Дарья Иванова, которая, несмотря на свой возраст, уже хвастается работой в эскорт-услугах. Появление снимков Воли и Ивановой произвело эффект разорвавшейся бомбы — под ними стали появляться сотни комментариев, а сама история получила освещение не только в так называемой жёлтой прессе, но и на страницах авторитетных российских СМИ.

Павел Воля женат на прославленной и титулованной российской спортсменке, заслуженном мастере спорта Ляйсан Утяшевой. У пары есть двое детей — дочь и сын. Брак Воли и Утяшевой многие называли одним из самых прочных среди других известных российских пар.

Поклонники Утяшевой и Воли не верят в то, что комик мог поступить подобным образом, и предположили, что даже если снимки с эскортницей настоящие, то это ещё не доказывает факт его измены супруге. По одной из версий поклонников, девушка просто сфотографировалась с Павлом, чтобы затем выложить эти фотографии и «поймать хайп». Сам же Воля, как человек известный, привык фотографироваться с поклонниками, которые просят его об этом.