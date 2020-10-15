Павла Волю заметили в компании несовершеннолетней эскортницы

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В Интернете распространились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с 16-летней Дарьей Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.

Девушка поделилась снимком с шоуменом в сторис Instagram с подписью: «И как всё закончилось». Двусмысленность подписи сразу же оценили фолловеры и публикация собрала сотни различных комментариев. Большинство из откликнувшихся на пост выразили разочарование поведением супруга гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

При этом другие уверены, что Иванова просто решила таким образом поймать хайп, так как Воля, будучи известным артистом, может сфотографироваться с кем угодно. Как пишет Starhit.ru Даша принимает наркотики, может вести себя неадекватно и чато устраивает скандалы. Кроме того, по некоторым данным, Иванову даже не пускают в некоторые отели Москвы из-за одного дебоша.

В комментариях она не стала отрицать, что «была с ним» и рассказала, что познакомилась с волей в тот же день.

Как встретилась? Пришли и познакомились, — поделилась Иванова.

При этом, несмотря на то, что Даша несовершеннолетняя, она выдаёт себя за 19-летнюю.

Ранее жена Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, в каких тяжёлых условиях проходило её детство. Отец двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике разорился и начал пить. Изначально отец Утяшевой работал простым учителем и был чудесным любящим человеком. Но затем он решил удариться в бизнес, начались проблемы, который отразились на всей семье.

Как писал NEWS.ru, ранее актриса Анастасия Шульженко опубликовала фотографию из больницы. На снимке видно, что ей поставили капельницу. Любовница Сергея Глушко, более известного как Тарзан, пожаловалась, что её жизнь превратили в балаган, а она вынуждена расплачиваться за полтора года счастья.