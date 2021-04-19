В Монпелье произошла стрельба в день приезда Макрона

В центре французского города Монпелье раздались выстрелы. Как передаёт телеканал France3, неизвестный выстрелил в мужчину, это произошло в день визита в город президента Франции Эммануэля Макрона.
Инцидент
Пострадавший получил ранения в грудь и спину. Он экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии. На место происшествия прибыла полиция, сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей. Стрелявший объявлен в розыск.
Примечательно, что Макрон прибыл в Монпелье на совещание по вопросам безопасности. В поездке его сопровождает министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Сообщение появилось в качестве подведения итогов прошедших переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.