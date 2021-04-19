В Монпелье произошла стрельба в день приезда Макрона

https://static.news.ru/photo/b5d921ac-a10f-11eb-a2eb-96000091f725_660.jpg Фото: Jan Schmidt-Whitley/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В центре французского города Монпелье раздались выстрелы. Как передаёт телеканал France3, неизвестный выстрелил в мужчину, это произошло в день визита в город президента Франции Эммануэля Макрона.

Инцидент произошёл в районе Бо-Ар утром 19 апреля. Злоумышленник выпустил три пули в 30-летнего мужчину и скрылся на автомобиле. Оружие было найдено на месте, из чего именно стрелял преступник, не уточняется.

Пострадавший получил ранения в грудь и спину. Он экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии. На место происшествия прибыла полиция, сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей. Стрелявший объявлен в розыск.

Примечательно, что Макрон прибыл в Монпелье на совещание по вопросам безопасности. В поездке его сопровождает министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Сообщение появилось в качестве подведения итогов прошедших переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.