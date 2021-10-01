Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в многоквартирном доме взорвался газ. В результате пострадали два человека, погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл на улице Гайдара, дом 18.

Предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека, — сказали в ведомстве.

Как передаёт РИА Новости, из дома было эвакуировано 100 человек. По данным Минздрава, пострадали мужчина и женщина, их доставили в ожоговый центр. У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%, оба находятся в реанимации.

При взрыве частично обрушился балкон в квартире и межтамбурные перекрытия. Пожара не произошло, несущие конструкции дома не нарушены.

В Следственном комитете добавили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа, произошедшего 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности. Глава компании, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме, был отправлен под домашний арест.