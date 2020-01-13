https://static.news.ru/photo/9fa77188-36a1-11ea-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: u78/Global Look Press

Тела по меньшей мере 29 человек извлекли из тайной братской могилы в мексиканском штате Халиско. С ноября 2019 года в той местности нашли останки 80 человек.

По словам местного прокурора, частично опознать удалось тела четырёх человек, речь, вероятно, идёт о без вести пропавших людях. Поиски человеческих останков на месте захоронения будут продолжены, уточняет France Presse.

29 bodies unearthed from a mass grave outside Guadalajara, Mexico.



The grave is located about 260 feet away from another mass grave, where the bodies of at least 50 people were discovered in December https://t.co/O9gj8KUgD0 pic.twitter.com/nS7ApIgh8l — AFP news agency (@AFP) January 14, 2020

Власти штата ранее заявляли, что на территории Халиско в период с января по ноябрь 2019 года были убиты порядка 2500 человек. Там действует одна из самых новых и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики — Картель Нового поколения Халиско.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории мексиканского штата Сонора было обнаружено тайное захоронение с телами 25 человек.