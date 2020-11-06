В МЧС рассказали, где и как нашли тело сооснователя Skillbox

https://static.news.ru/photo/5ebe4182-2030-11eb-89b5-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коропов Фото: Игорь Коропов/vk.com

Тело сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова было обнаружено в море на расстоянии 250–300 метров от берега. Об этом сообщила пресс-секретарь Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Мария Спиридонова.

Она уточнила, что погибшего обнаружили в районе акватории Нижнеимеретинского порта.

Изначально нашёл его экипаж катера, который выходил из порта Имеретинский. Они сообщили в ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам. — NEWS.ru.) информацию о том, что в море находится тело неизвестного мужчины. ГИМС передала эту информацию нам, — приводит слова Спиридоновой радио Sputnik.

После этого, отметила представитель МЧС, спасатели отправились на катере в указанное место, забрали тело и передали следственным органам.

Коропов, который возглавлял список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, пропал 1 ноября во время прогулки по Адлерскому району Сочи. 31-летний мужчина вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта.

В те дни в Сочи установилась плохая погода: с небольшими перерывами шёл дождь с градом, на море бушевал шторм.

Заявление об исчезновении поступило от друга Коропова. Позднее полицейские обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон пропавшего, а один из местных рыбаков — его рюкзак. К поискам подключились водолазы, а операция была расширена до границы с Абхазией. 6 ноября в море нашли тело погибшего. Следователи не считают его смерть криминальной. По предварительной версии, он упал с пирса в воду, писал NEWS.ru.