В Махачкале произошла массовая драка

В Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата произошла драка с участием более чем 40 человек, сообщил Telegram-канал Mash. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые наблюдают за общественным порядком и пресекают попытки продолжить агрессивные действия. По предварительным данным, сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить беспорядки. На текущий момент задержаны, по разным данным, от семи до восьми человек.

О пострадавших пока не сообщается .

По предварительным данным, произошёл конфликт между представителями местной мэрии и подрядчика, который ремонтирует улицу.

По информации Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Критика вызвала бурю недовольства — через какое-то время в центре города собрались уже несколько десятков человек.

Ранее толпа Дедов Морозов устроила массовую драку в Москве. Один из новогодних персонажей оказался на земле, где его продолжил бить коллега. Два других Деда Мороза также устроили спарринг. Причина потасовки пока неизвестна.