В институте заявили, что переговоры могли опубликовать радиолюбители.
ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.
Ранее стали известны детали переговоров пилотов самолёта А321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье. Их опубликовал Telegram-канал Baza. Согласно этим данным, во время взлёта лайнера диспетчеры не раз предупредили экипаж воздушного судна о перелётных птицах, писал News.ru.
Согласно этим данным, во время взлёта лайнера диспетчеры не раз предупредили экипаж воздушного судна о перелётных птицах.
ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц, — приводит канал слова дежурного диспетчера....
В ЛИИ им. Громова подтвердили подлинность переговоров пилотов А321