Фото: Anna Zvereva/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Запись переговоров пилотов экстренно севшего А321 в Подмосковье, попавшая в Сеть, является подлинной. Об этом сообщили в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова.

Переговоры подлинные, — сообщил источник ТАСС.

В институте заявили, что переговоры могли опубликовать радиолюбители. 

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Ранее стали известны детали переговоров пилотов самолёта А321, совершившего экстренную посадку в Подмосковье. Их опубликовал Telegram-канал Baza. Согласно этим данным, во время взлёта лайнера диспетчеры не раз предупредили экипаж воздушного судна о перелётных птицах, писал News.ru.

News.ru в соцсетях