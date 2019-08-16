https://static.news.ru/photo/b0c43026-c0d3-11e9-89aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Запись переговоров пилотов экстренно севшего А321 в Подмосковье, попавшая в Сеть, является подлинной. Об этом сообщили в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова.

Переговоры подлинные, — сообщил источник ТАСС .

В институте заявили, что переговоры могли опубликовать радиолюбители.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.