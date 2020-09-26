В Крыму сгорел ехавший из Геленджика пассажирский автобус

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Торговый комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади в центре Москвы эвакуировали из-за звонка о якобы минировании объекта. По предварительным данным, помещения магазинов покинули свыше двух тысяч граждан.

Всех вывели на улицу, все двери металлическими заграждениями закрыли. Люди толпятся, чего-то ждут, — передаёт радиостанция «Говорит Москва». На месте работают полицейские и кинологи, пишет ТАСС со ссылкой на источник...