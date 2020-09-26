В Крыму сгорел ехавший из Геленджика пассажирский автобус

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Геленджик — Симферополь», сгорел в Крыму. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
ЧП произошло на трассе «Таврида» в районе Керчи. Приехавшие к месту происшествия спасатели увидели, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона.
Пострадавших нет. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных. Имущество пассажиров не пострадало, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Ранее под Липецком загорелся маршрутный автобус № 1627 Мичуринск — Грязи. ЧП произошло в районе населённого пункта Песковатка Грязинского района. Когда на место приехали сотрудники МЧС, огонь охватил машину полностью. В автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Все эвакуировались до прибытия пожарного расчёта, писал NEWS.ru.