В Крыму восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

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Телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на слова адвоката Михаила Ефремова, заявившего о том, что актёр не страдает алкоголизмом, а выпивает эпизодически. По мнению Эльмана Пашаева, это не даёт оснований считать человека алкоголиком.

Ефремов не страдает алкоголизмом <...> он им наслаждается, а страдают окружающие, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале. Ранее Эльман Пашаев заявлял, что актёр не считает себя виновником ДТП. Готовность Ефремова...