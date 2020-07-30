В Крыму восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Восемь человек, из которых двое — дети, погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика под Белогорском в Крыму. Ещё семь человек оказались в больнице.
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Авария произошла на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, — цитирует агентство свой источник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 июля четыре машины столкнулись на 20-м километре МКАД по внутренней стороне дороги. В результате ДТП погиб один человек. Инцидент произошёл в районе Бесединского шоссе. На протяжении 1,4 км от места ЧП было затруднено движение.
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