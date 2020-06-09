В Красноярском крае задержали подростков-анархистов за изготовление бомб

https://static.news.ru/photo/c9e37c56-aa39-11ea-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков, придерживающихся анархистских взглядов, были задержаны под Красноярском. Они изготавливали бомбы, взрывали их на пустырях и стройках.

Как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю, 14-летние подростки смотрели фильмы по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также увлекались запрещённой литературой.

Несовершеннолетних задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Несовершеннолетним грозит до десяти лет воспитательной колонии.

NEWS.ru писал, что с 2018 года и по февраль 2020 года сотрудники ФСБ предотвратили 50 нападений подростков на школы и высшие учебные заведения. За указанный срок было выявлено 150 крупных интернет-сообществ экстремистского толка, в которые входили подростки. Также в ФСБ пресекли деятельность более 260 пропагандистов-экстремистов.

Ранее силовики предотвратили теракт в Чувашии. Был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами.