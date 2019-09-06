https://static.news.ru/photo/d71169de-d08b-11e9-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Четырёхлетний мальчик, пропавший накануне в посёлке Березовка Ирбейского района, найден. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По его данным, 5 сентября ребёнок ушёл со двора, когда его мать отвлеклась на младших детей. Отец в это время отправился в лес за грибами. По словам трёхлетнего брата, мальчик открыл калитку и ушёл в лес.

Его поисками занимались следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов СК, кинологи с собаками, сотрудники МЧС, волонтёры и местные жители. Недалеко от дома были обнаружены следы ребёнка. Вечером того же дня он был найден. Его осмотрели врачи, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождение мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.