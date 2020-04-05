В Колумбии погибли 11 шахтёров при взрыве из-за скопления метана

https://static.news.ru/photo/b166b264-76f5-11ea-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Molteni/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

В колумбийском городе Кукунуба при взрыве в шахте погибли 11 человек.

Погибли одиннадцать человек и четверо ранены в результате случайного взрыва на колумбийской угольной шахте в Кукунуба недалеко от Боготы, — сообщили на портале LatestLY.

Предполагается, что взрыв на угольной шахте случился из-за скопления метана в угольной выработке.Четверых шахтёров, которые оказались в заточении из-за взрыва, удалось спасти. Они получили травмы, однако серьёзно не пострадали.

На портале также уточняют, что большего количества жертв удалось избежать, поскольку в шахтах находилось мало работников из-за пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты предполагают, что работавшие шахтёры выполняли какой-то срочный госзаказ.

До этого шесть шахтёров погибли в результате аналогичного случая в колумбийской деревне Аякучо, писал NEWS.ru ранее.

После второго взрыва Национальное горное агентство (National Mining Agency) сообщило о приостановлении подземной угольной добычи в Кукунубе.