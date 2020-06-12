В КНР четыре человека погибли при взрыве бензовоза на шоссе

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Глава Минздрава Армении Арсен Торосян заявил, что попал в аварию, в которой травмы получил маленький ребёнок. Об этом он написал в Facebook.

Торосян отметил, что сожалеет о случившемся. Примерно 1,5 часа назад произошло ДТП с моим участием. За рулём моего личного автомобиля находился я сам. При въезде с площади Сахарова на улицу...