Происшествия

В КНР четыре человека погибли при взрыве бензовоза на шоссе

14:39, 13 июня 2020 14
Фото: gmmj0709/twitter.com

Бензовоз взорвался на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР (провинция Чжэцзян). В результате инцидента погибли четыре человека, ещё 50 пострадали.

По данным Центрального телевидения Китая, взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и один промышленный объект. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину взрыва.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошла авария с участием бензовоза, такси и «газели». Пострадал один человек, которого зажало в машине.

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