Мещанский районный суд Москвы признал 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции, прошедшей в столице 27 июля 2019 года. Студент получил три года условного срока.

Суд постановил признать подсудимого Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — цитирует ТАСС судью Татьяну Изотову. Как писал NEWS.ru, проректор по...