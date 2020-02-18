Украинский спортсмен Николая Бондарь умер в китайском городе Сучжоу на 30-м году жизни. Об этом сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках.
По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца. Смерть наступила 15 февраля.
Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким,— говорится на сайте организации.
Николай Бондарь завоевал бронзу чемпионата Украины в 2008 году. В Китае спортсмен занимался тренерской деятельностью. В мае мужчина должен был отметить 30-летие.
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