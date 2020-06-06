В Кемеровской области погиб замначальника пожарно-спасательной части

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В Кемеровской области во время испытания оборудования погиб замначальника пожарно-спасательной части № 8. За его жизнь врачи боролись дней несколько, однако он скончался, не приходя в сознание.

Инцидент произошёл во вторник, 2 июня, в городе Анжеро-Судженск. Трагедию во время испытания рукава зафиксировала экшн-камера, закреплённая на каске, сообщает «Подъём» в своём Telegram-канале.

Ранее в Кемеровской области два человека погибли и один получил травмы разной степени во время обрушения стены зернохранилища в селе Константиновка в Мариинском районе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».