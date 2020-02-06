https://static.news.ru/photo/66b70acc-7ec0-4c7f-bee7-adf338016b6d_660.jpg Фото: pixabay.com

В Грузии в одной из келий Марткопского монастыря, находящегося вблизи Тбилиси, обнаружили тело россиянина.

Мужчина последний год проживал в грузинском монастыре. На нём были обнаружены ножевые ранения.

Убитый в течение года приходил ко мне, в месяц 10–20 дней оставался в монастыре, его звали Игорь, он год назад приехал из Москвы, — рассказал настоятель монастыря.

По его словам, у убитого были проблемы с лёгкими. Он проходил лечение и молился о скором выздоровлении. В убийстве подозревают другого мужчину, которых также иногда жил в монастыре, передаёт «Интерфакс».

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