В казанской школе после перестрелки взрывных устройств не нашли

https://static.news.ru/photo/e6d72b44-b241-11eb-a96e-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116

Специалисты проверили казанскую гимназию, в которой произошло вооружённое нападение. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что предметов, представляющих опасность для жизни людей, в здании не осталось . Каких-либо взрывных устройств также не обнаружено.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

12 мая объявлено в республике днём траура.