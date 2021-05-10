В казанской школе после перестрелки взрывных устройств не нашли

Специалисты проверили казанскую гимназию, в которой произошло вооружённое нападение. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Уточняется, что предметов, представляющих опасность для жизни людей, в здании
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.
Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.
Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
12 мая объявлено в республике днём траура.