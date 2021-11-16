В Казахстане освободили россиянина, 20 лет находившегося в рабстве

Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы российского гражданина, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области Казахстана на одной из зимовок. На видеозаписи, обнаруженной органами, мужчина обращается к своим родителям, просит освободить его из «неволи» и рассказывает о своём местоположении. По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 126 УК РК (незаконное лишение свободы), сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного департамента полиции.

Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, — сообщил замначальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Мужчина, снятый на видео, называет себя уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства. 44-летний фигурант записи был найден в Шетском районе Карагандинской области.

Ранее несколько человек, в том числе иностранных граждан, сообщили, что находились в рабстве под Тверью у местного жителя, бывшего сотрудника полиции, который якобы «мотивировал» их к труду различными изощрёнными пытками, а также угрожал найти, если те попытаются сбежать. Когда один из работников вырвался в Москву и рассказал о произошедшем с ним, МВД и СК провели проверки, но не усмотрели нарушений закона. Правозащитники объясняют, что в силу юридических особенностей и возможного административного ресурса доказать факты незаконного удержания и эксплуатации, как правило, очень сложно.