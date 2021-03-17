В Иркутске задержали неадекватного мужчину, удерживающего в доме ребёнка

https://static.news.ru/photo/dbeb2564-8736-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске задержан мужчина, который в неадекватном состоянии выгнал из дома жену и заперся там вместе с ребёнком. Его обследуют медики. Об этом сообщает ГУ МВД Иркутской области.

Инцидент произошёл 17 марта в микрорайоне Зелёный берег города Иркутска. В соцсетях появилась информация о том, что мужчина удерживает супругу и ребёнка, угрожает облить себя бензином. Аналогичное сообщение поступило и в полицию. На место происшествия выдвинулись сотрудники МВД и Росгвардии, а также оперативно-следственная группа.

Было установлено, что ранее судимый 39-летний местный житель, находившийся в неадекватном состоянии, выгнал жену из квартиры и заперся в помещении с двухлетним ребёнком, отказываясь выходить.

С мужчиной был налажен диалог, в ходе которого он согласился передать ребёнка адвокату, а когда остался один, был задержан полицией.

В настоящее время медики оценивают психическое состояние мужчины.

Проводится проверка инцидента.

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