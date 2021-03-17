В Иркутске задержали неадекватного мужчину, удерживающего в доме ребёнка

В Иркутске задержан мужчина, который в неадекватном состоянии выгнал из дома жену и заперся там вместе с ребёнком. Его обследуют медики. Об этом сообщает ГУ МВД Иркутской области.
Инцидент
Было установлено, что ранее судимый 39-летний местный житель, находившийся в неадекватном состоянии, выгнал жену из квартиры и заперся в помещении с двухлетним ребёнком, отказываясь выходить.
С мужчиной был налажен диалог, в ходе которого он согласился передать ребёнка адвокату, а когда остался один, был задержан полицией.
В настоящее время медики оценивают психическое состояние мужчины.
Проводится проверка инцидента.
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