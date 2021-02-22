В Иркутской области школьница погибла, уронив телефон в ванну

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В городе Братске Иркутской области 12-летняя девочка погибла из-за того, что уронила мобильный телефон в ванну. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Тело школьницы было обнаружено 22 февраля. Экспертиза установила, что причиной смерти ребёнка стала электротравма. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Следователями СКР установлено, что девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном. На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключённого в сеть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что идёт работа над установлением всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит заметить, что о подобных трагедиях становится известно достаточно часто. Как писал NEWS.ru, блогер Анастасия Сосновская, известная в кругах ценителей искусства, поделилась историей трагической гибели 12-летнего сына. Он скончался от удара током в ванной, куда упал включённый на зарядку мобильный телефон.

Она призналась, что, как и большинство людей, недооценивала риски и была уверена, будто от такого невозможно умереть. Однако личная трагедия открыла горькую правду: людей, которые погибли, принимая ванну с телефоном в руках, оказывается, очень много.