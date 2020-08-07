В Индии при крушении самолета погибли 14 человек

При жёсткой посадке самолёта Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде ранены 120 человек, а жертвами ЧП стали 14 находившихся на борту.
Как сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию, при жёсткой посадке ранения получили 123 человека, тяжёлые травмы у 15 из них. При этом ранее индийское министерство авиации сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолёта было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.
Отмечается, что кабина пилотов и передняя часть самолёта полностью разрушены, а обломки борта разбросаны по всей ВВП. При этом корпус лайнера развалился на две части.
Как писал NEWS.ru, ранее местные журналисты сообщили, что среди пяти погибших — капитан судна Дипак Сате.
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