В Индии при крушении самолета погибли 14 человек

https://static.news.ru/photo/1c96c206-d8d3-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

При жёсткой посадке самолёта Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде ранены 120 человек, а жертвами ЧП стали 14 находившихся на борту.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию, при жёсткой посадке ранения получили 123 человека, тяжёлые травмы у 15 из них. При этом ранее индийское министерство авиации сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолёта было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.

Отмечается, что кабина пилотов и передняя часть самолёта полностью разрушены, а обломки борта разбросаны по всей ВВП. При этом корпус лайнера развалился на две части.

Как писал NEWS.ru, ранее местные журналисты сообщили, что среди пяти погибших — капитан судна Дипак Сате.