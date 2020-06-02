В Екатеринбурге спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев

https://static.news.ru/photo/2a27b8fe-a4ed-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии застрелили мужчину, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев.

Как сообщает BBC, инцидент произошёл 31 мая. Подозреваемый, угрожая персоналу магазина ножом, украл обои на сумму в восемь тысяч рублей.

Прибывшим по вызову к его дому полицейским он дверь не открыл. Тогда к нему привезли его отца, которого мужчина впустил. Однако задержать он себя не дал и якобы прыснул в лицо полицейскому газовым баллончиком.

После чего на место происшествия прибыл СОБР Росгвардии, который около полуночи приступил к штурму квартиры. По некоторым данным, хозяин якобы взял нож и автомат и открыл стрельбу. Подозреваемый был застрелен. На месте было изъято два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат.

По словам отца убитого, его сын во время штурма находился в коридоре с ножом для резки обоев.

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