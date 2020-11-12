В Дзержинском четырёх детей госпитализировали с ожогами после аварии

Фото: Vityok Abd/youtube.com

Столичная школьница была госпитализирована из-за кокаинового отравления. 14-летняя пациентка при этом утверждает, что наркотик попал в её нос совершенно случайно.

По словам девочки, на подоконнике дома она увидела свёрток в изоленте. Любопытная восьмиклассница открыла его, а внутри оказался белый порошок, который она случайно вдохнула. Потом, как утверждает пострадавшая, она догадалась,...