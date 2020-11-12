В Дзержинском четырёх детей госпитализировали с ожогами после аварии

На территории подмосковного Дзержинского в четверг, 12 ноября, произошла коммунальная авария. В центре города прорвало трубу, из которой хлынул кипяток. Несколько человек получили повреждения.
По имеющейся информации, в результате произошедшего четверо детей были госпитализированы с ожогами.
Авария произошла на Томилинской улице. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.
Четыре ребёнка получили повреждения. Их всех доставили на машине скорой помощи в больницу с ожогами разной степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.
Как ранее передавал NEWS.ru, учащиеся школы № 422 в Кронштадте получили серьёзное пищевое отравление.
К врачам за помощью обратились 107 школьников, они жалуются на боли в животе и тошноту, которые не проходят часами.