Более 100 учеников школы в Кронштадте обратились к врачам с отравлением

https://static.news.ru/photo/6caeec8e-24e9-11eb-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащиеся школы № 422 в Кронштадте получили серьёзное пищевое отравление.

К врачам за помощью обратились 107 школьников, они жалуются на боли в животе и тошноту, которые не проходят часами, сообщает «МК Санкт-Петербург».

Все дети, обратившиеся за медицинской помощью, находятся на амбулаторном лечении.

В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о недоброкачественном исполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее NEWS.ru писал, что 14-летняя девочка в Москве попала в больницу с кокаиновым отравлением. Восьмиклассница уверяет, что понюхала наркотический порошок случайно. Полиция завела на её отца административное дело за употребление запрещённого вещества несовершеннолетней дочерью.