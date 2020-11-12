Более 100 учеников школы в Кронштадте обратились к врачам с отравлением

Учащиеся школы № 422 в Кронштадте получили серьёзное пищевое отравление.
К врачам за помощью обратились 107 школьников, они жалуются на боли в животе и тошноту, которые не проходят часами,
Все дети, обратившиеся за медицинской помощью, находятся на амбулаторном лечении.
В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о недоброкачественном исполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ранее NEWS.ru писал, что 14-летняя девочка в Москве попала в больницу с кокаиновым отравлением. Восьмиклассница уверяет, что понюхала наркотический порошок случайно. Полиция завела на её отца административное дело за употребление запрещённого вещества несовершеннолетней дочерью.