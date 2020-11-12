В Москве восьмиклассница «случайно понюхала» кокаин и оказалась в больнице

https://static.news.ru/photo/ed6d57fa-24e1-11eb-b86e-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Столичная школьница была госпитализирована из-за кокаинового отравления. 14-летняя пациентка при этом утверждает, что наркотик попал в её нос совершенно случайно.

По словам девочки, на подоконнике дома она увидела свёрток в изоленте. Любопытная восьмиклассница открыла его, а внутри оказался белый порошок, который она случайно вдохнула. Потом, как утверждает пострадавшая, она догадалась, что это запрещённое вещество, сообщил Telegram-канал Mash.

Оказалось, что этого было достаточно, чтобы угодить в больницу с наркотическим отравлением. При этом подростку не очень верят и полицейские, которые завели на её отца административное дело за потребление запрещённого вещества несовершеннолетней дочерью.

Выяснилось и то, что весной этого года 14-летняя жительница Москвы уже попадалась на похожем проступке и тогда тоже утверждала о роковой случайности. Девочке при этом верит её бабушка, которая утверждает, что внучка сама бы ни за что не стала употреблять наркотик. Родственница однако пожаловалась на то, что школьница общается с ребятами, которые не нравятся её родным.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники спецслужб накрыли нарколабораторию с тонной веществ.