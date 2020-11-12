Сотрудники спецслужб накрыли нарколабораторию с тонной веществ

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и накрыли в частном доме, находящемся на территории Владимирской области, подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения.
В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным, сообщили представители ЦОС ФСБ. В доме сотрудники спецслужб нашли и изъяли 950 литров наркосодержащей жидкости и почти десять килограммов мефедрона.
Видеозапись задержания злоумышленников
Как ранее передавал NEWS.ru, силовики в Красноярском крае пресекли деятельность студентов из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками запрещённого в РФ террористического движения.