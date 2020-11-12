Сотрудники спецслужб накрыли нарколабораторию с тонной веществ

https://static.news.ru/photo/a40b94e0-24ce-11eb-9b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и накрыли в частном доме, находящемся на территории Владимирской области, подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения.

В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным, сообщили представители ЦОС ФСБ. В доме сотрудники спецслужб нашли и изъяли 950 литров наркосодержащей жидкости и почти десять килограммов мефедрона.

Видеозапись задержания злоумышленников обнародовали журналисты телеканала «360». На кадрах можно увидеть, как силовики врываются в дом-лабораторию. Затем они укладывают мужчин на пол и надевают на них наручники. В комнате, где происходит задержание, стоят ёмкости с, предположительно, наркотическим веществом.

Как ранее передавал NEWS.ru, силовики в Красноярском крае пресекли деятельность студентов из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками запрещённого в РФ террористического движения.