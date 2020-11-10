В Красноярском крае силовики пресекли деятельность сторонников террористов

https://static.news.ru/photo/36aaec88-23ee-11eb-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики в Красноярском крае пресекли деятельность студентов из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками запрещённого в РФ террористического движения.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. По её данным, операцию проводило УФСБ по Красноярскому краю совместно с ГУ МВД по региону при поддержке сотрудников Росгвардии, передаёт РИА Новости.

Пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что речь идёт о движении «Джамаат Ансаруллох» (террористическая группировка, запрещена в РФ). В ведомстве пояснили, что восемь студентов местного вуза, выходцев из стран Средней Азии, во время религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Кроме того, УФСБ располагает сведениями о том, что функционеры движения регулярно подвергали членов группировки идеологической обработке через мессенджеры WhatsApp и Telegram. В ходе операции по задержанию силовиками были изъяты средства связи. Сами задержанные депортированы в страны, гражданами которых они являются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2020 году в Северо-Кавказском регионе сотрудники спецслужб предотвратили 15 террористических преступлений. Об этом сказано в сообщении пресс-службы директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.



