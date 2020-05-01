Происшествия

В Днепропетровской области разбился одномоторный самолёт

21:44, 01 мая 2020

Одномоторный самолёт упал первого мая под Днепропетровском. В результате крушения погибли двое. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Крушение произошло в Днепровском районе вне населенного пункта. Спасательные службы сообщили о падении одномоторного четырехместного воздушного судна с последующим горением. Погибли два человека, — цитирует ведомство ТАСС.

В ГСЧС добавили, что пожар удалось потушить через два часа.

Как писал NEWS.ru, ранее пять человек пропали без вести после крушения вертолёта в Ионическом море.

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