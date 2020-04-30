Пять человек пропали без вести после крушения вертолёта в Ионическом море

https://static.news.ru/photo/fdd8d014-8b13-11ea-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/Global Look Press

Канадский военный вертолёт разбился в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония в ночь на четверг. В результате инцидента пять человек пропали без вести, один погиб.

На месте крушения работают фрегаты ВМС Италии и Турции. Устанавливаются все детали происшествия. По данным представителей НАТО, вертолёт участвовал в учениях.

К поисковым кораблям уже подключились самолёты ВВС Канады, Италии и Турции при дополнительной поддержке Греции и США.

Ранее NEWS.ru писал о крушении другого вертолёта. Два пилота пострадали при падении воздушного судна в Мьянме.