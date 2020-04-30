Пять человек пропали без вести после крушения вертолёта в Ионическом море

Канадский военный вертолёт разбился в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония в ночь на четверг. В результате инцидента пять человек пропали без вести, один погиб.
На месте крушения работают фрегаты ВМС Италии и Турции. Устанавливаются все детали происшествия. По данным представителей НАТО, вертолёт участвовал в учениях.
К поисковым кораблям уже подключились самолёты ВВС Канады, Италии и Турции при дополнительной поддержке Греции и США.
Ранее NEWS.ru писал о крушении другого вертолёта. Два пилота пострадали при падении воздушного судна в Мьянме.
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