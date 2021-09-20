В деле пермского стрелка появился новый свидетель

Следствие установило личность водителя такси, который подвозил 18-летнего Тимура Бекмансурова к зданию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Он проходит по делу о массовом убийстве как свидетель, сообщает Telegram-канал «112».

Следователи уже допросили водителя. Установлено, что ранее со студентом он знаком не был.

Согласно данным Telegram-канал Shot, Бекмансуров вызвал такси через агрегатор. В качестве конечной точки маршрута он указал железнодорожную станцию Пермь-2, от которой расстояние до вуза составляет несколько сотен метров. Выйдя из машины, студент сначала отправился к остановке общественного транспорта, а 15 минут спустя пошёл в университет.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё четверых оценивается как средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

Остановить стрелка смог сотрудник ДПС Константин Калинин, прибывший на место происшествия. Он ранил Бекмансурова, а затем оказал ему первую медицинскую помощь.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.