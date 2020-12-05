В Дагестане трое неизвестных пытались похитить на улице девушку

https://static.news.ru/photo/116f8520-3715-11eb-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Трое молодых людей попытались украсть проходившую мимо них девушку на юге Дагестана. Им помешал проезжавший мимо мужчина.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Запись нападения была размещена в социальных сетях. Как сказано в подписи к видео, инцидент произошёл в Хасавюрте.

Как видно на кадрах, девушка шла по улице с подругой. В попутном направлении по улице медленно двигались два автомобиля. В какой-то момент они остановились, из них вышли трое молодых людей. Злоумышленники попытались силой посадить в легковушку одну из девушек, спутница пыталась её защитить.

Завязалась потасовка, исход которой мог бы быть иным, если бы рядом не остановился проезжавший мимо очевидец. Он выбежал из машины и бросился с кулаками на злоумышленников.

Цель неудавшегося похищения и итог конфликта доподлинно неизвестны. По некоторым данным, студентку медицинского колледжа пытались выкрасть несостоявшийся жених и его приятели.

Ранее NEWS.ru писал, что пятеро человек предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков пострадавших. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.