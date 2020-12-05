В Дагестане трое неизвестных пытались похитить на улице девушку

Трое молодых людей попытались украсть проходившую мимо них девушку на юге Дагестана. Им помешал проезжавший мимо мужчина.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Запись нападения была
Как видно на кадрах, девушка шла по улице с подругой. В попутном направлении по улице медленно двигались два автомобиля. В какой-то момент они остановились, из них вышли трое молодых людей. Злоумышленники попытались силой посадить в легковушку одну из девушек, спутница пыталась её защитить.
Завязалась потасовка, исход которой мог бы быть иным, если бы рядом не остановился проезжавший мимо очевидец. Он выбежал из машины и бросился с кулаками на злоумышленников.
Цель неудавшегося похищения и итог конфликта доподлинно неизвестны. По некоторым данным, студентку медицинского колледжа пытались выкрасть несостоявшийся жених и его приятели.
Ранее NEWS.ru писал, что пятеро человек предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков пострадавших. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.