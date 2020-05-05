В Челнах скончался известный челюстно-лицевой хирург Смородинов

Фото: dental-forte.ru

Полиция Краснодара разыскивает участников массовой драки, которая произошла в ночь на 5 мая во дворе одного из домов по улице Сормовская.

О драке сообщили жители соседних домов. Позднее в Сети появилось видео потасовки. В драке приняли участие не менее двух десятков человек, в какой-то момент за кадром послышался звук, похожий на...