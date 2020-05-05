Происшествия

В Челнах скончался известный челюстно-лицевой хирург Смородинов

15:43, 05 мая 2020
Дмитрий Смородинов Дмитрий Смородинов Фото: dental-forte.ru

В Набережных Челнах в отделении реанимации скончался известный челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов. Врачу был 51 год.

О причинах смерти не сообщается. Однако, по данным местных СМИ, накануне доктор якобы заболел коронавирусом.

Смородинов был единственным в городе челюстно-лицевым хирургом. К нему направляли самых сложных пациентов. Он ежегодно выполнял порядка тысячи сложнейших оперативных вмешательств, сообщает издание «Челнинские известия».

Ранее NEWS.ru писал, что топ-менеджер корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после болезни. Его смерть подтвердили в самой компании. Предположительно, 2 мая его госпитализировали с пневмонией.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях