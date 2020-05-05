В Челнах скончался известный челюстно-лицевой хирург Смородинов

В Набережных Челнах в отделении реанимации скончался известный челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов. Врачу был 51 год.
О причинах смерти не сообщается. Однако, по данным местных СМИ, накануне доктор якобы заболел коронавирусом.
Смородинов был единственным в городе челюстно-лицевым хирургом. К нему направляли самых сложных пациентов. Он ежегодно выполнял порядка тысячи сложнейших оперативных вмешательств,
Ранее NEWS.ru писал, что топ-менеджер корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после болезни. Его смерть подтвердили в самой компании. Предположительно, 2 мая его госпитализировали с пневмонией.
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