В центре Санкт-Петербурга загорелся жилой дом конца XIX века

На набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом, известный как доходный дом Сорокина, сообщается на сайте местного МЧС. Впоследствии стало известно, что пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре в одной из квартир на площади 38 кв. метров поступило в 12:28, также возник пожар в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади 32 кв. метра. В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 30 работников МЧС. Дом был построен в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым и в 2001 году включён в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Ранее сообщалось, что при пожаре в своей квартире в Петербурге погиб бывший профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), историк Владимир Яранцев. Вместе с учёным в квартире находилась его жена, которая была доставлена в реанимацию НИИ имени Джанелидзе с сильными ожогами и острым отравлением дымом. Сообщается, что квартира, в которой проживали супруги, была захламлена, у самого учёного была сломана нога, и в последнее время супруги вели затворнический образ жизни из-за состояния здоровья и пандемии коронавируса.