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В центре Москвы в жилом доме произошёл взрыв

11:28, 02 июля 2021
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В центре Москвы в жилом доме произошёл взрыв. Об этом пишет «112».

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