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Игорь Быкин
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В центре Москвы в жилом доме произошёл взрыв. Об этом пишет «112».
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В центре Москвы произошёл взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Качалинской, на восьмом этаже дома. Пожара не наблюдается.
На место взрыва прибыли сотрудники Мосгаза, пожарные и медики.
В центре Москвы в жилом доме произошёл взрыв