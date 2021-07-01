В центре Москвы в жилом доме произошёл взрыв

В центре Москвы произошёл взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Качалинской, на восьмом этаже дома. Пожара не наблюдается. На место взрыва прибыли сотрудники Мосгаза, пожарные и медики.