В Брянске разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейского

План-перехват введён в посёлке Белые Берега в Фокинском районе Брянска из-за мужчины, который выстрелил в полицейского. После нападения злоумышленник скрылся на машине в неизвестном направлении, сообщает портал «Городовой».

Происшествие случилось вечером 20 октября. Ранение получил местный участковый Артём Ермаков, полицейский выжил, он находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность предполагаемого нападавшего. Им может быть 68-летний местный житель Валентин Цуканов. Известно, что он передвигается на автомобиле Volkswagen Transporter.

В районе объявлен план-перехват, к месту происшествия стягиваются силы стражей правопорядка. Известно, что стрелявший в полицейского злоумышленник вооружён.

Ранее сообщалось, что в Москве заведено уголовное дело на мужчину, который пришёл с огнестрельным оружием к отделу МВД по Преображенскому району. Он выстрелил у КПП в сотрудника правоохранительных органов, не попал и сразу был обезврежен.