В больнице Витебска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Алтае группа туристов провалилась под лёд при посещении лебединого заказника. По одной из версий, люди хотели пройти в питомник «зайцами», а по другой — пролезть без очереди, пишет Mash.

Инцидент попал на видео с коптера — один из посетителей питомника хотел запечатлеть птиц, которые слетаются на озеро Светлое со всей страны, чтобы перезимовать здесь. В какой-то момент тонкий лёд...