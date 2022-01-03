В больнице Витебска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Главврач Витебской ОКБ: все пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:49, 03 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич рассказал, что все россияне, доставленные после аварии автобуса, находятся в стабильном состоянии. Опасений за их жизни нет. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, им оказывается вся необходимая помощь, передаёт ТАСС.
Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами. <...> Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме, — сказал Кузнецов.
Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили о тяжёлом состоянии шести пострадавших по итогам предварительного осмотра, 18 получили травмы средней тяжести, остальные — лёгкой степени.
В понедельник, 3 января, автобус попал в аварию в Витебской области Белоруссии. Сообщается, что туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте.