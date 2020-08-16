В Башкирии тысячи человек вышли протестовать против разработок на Куштау

https://static.news.ru/photo/90a2c8d4-dfc2-11ea-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

В Башкирии в районе горы Куштау тысячи жителей вышли на акцию протеста. Активисты требуют прекратить разработки в районе шихана Башкирской содовой компанией (БСК).

Как пишет «Интерфакс», экологический субботник, на который приехали люди, стал очередным этапом противостояния противников и сторонников разработки горы. Они сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За происходящим наблюдают сотрудники Росгвардии.

Активисты правоохранителей показать, что они «с народом, а не против народа» и не мешать борьбе за гору.

По словам первого главы Башкирии Муртаза Рахимова, ещё в 2009 году ему предлагали и настаивали на том, чтобы оставшиеся горы шиханы отдать предприятию под сырье.

Мы долго это изучали на уровне правительства, проводили исследования, экономические расчеты, я лично выслушал очень много мнений. Даже была информация, что под шиханами находятся большие залежи воды и разработка гор может сильно изменить экосистему и привести к катастрофе. В конце концов согласия на разработку шиханов я не дал, — цитирует его Telegram-канала «Куштау online».

Он добавил, что сегодня проблема Куштау выходит за пределы федерального уровня, она «подрывает авторитет власти, вопрос был экономическим, стал политическим».

Как писал NEWS.ru, 15 августа на горе Куштау в Башкирии мужчины в камуфляжной одежде и надписью «Охрана» напали на палаточный городок экоактивистов. На место стычки выехали сотрудники ОМОНа. Очевидцы сообщали, что лагерь и защитников окружили со всех сторон, на помощь ЧОП пришли ещё человек 30 спортсменов. Кроме того, против активистов применили газовые баллончики. Были задержаны 80 человек.

Ранее защитники башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. Башкирская содовая компания намерена добывать из этой горы сырьё для производства соды.

Эти шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения.