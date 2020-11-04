В Башкирии подросток умер после драки со сверстниками

https://static.news.ru/photo/4226a74c-1e98-11eb-828c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В башкирском Салавате 16-летний подросток погиб в результате драки со сверстниками. Конфликт между девятиклассниками произошёл на улице.

Молодой человек упал на землю и потерял сознание. Он скончался до приезда скорой помощи, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова заявила, что будет проведена полная проверка обстоятельств и причин трагического инцидента.

То, что проверка будет — это однозначно. Имеются в виду как минимум силовые структуры: МВД и Следственный комитет. <...> Вопросы, касаемые причин, что послужило этому, были ли эти ребята неким образом задействованы или попадали ли в область систем профилактики, буду выяснять завтра, — сказала Скоробогатова.

Она подчеркнула, что для неё в таких случаях всегда важно разобраться в причинах произошедшего. Однако в данном случае, когда речь идёт о гибели ребёнка, в ситуации предстоит разбираться и правоохранительным органам.

Ранее, как писал NEWS.ru, на одном из производств в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка придавило мраморной плитой. Он получил множественные травмы.